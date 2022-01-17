Мигранты ранили польского военного на границе с Беларусью

В среду, 19 января, группа мигрантов штурмовала польско-белорусскую границу. Об этом сообщила польская погранслужба в Twitter.

«На участке села Мельник группа из 30 иностранцев при поддержке служб Беларуси насильственно пересекла границу. Они были задержаны. Среди них граждане Ирака, Гвинеи, Пакистана, Сирии и Индии. Польскому военнослужащему попали камнем в голову – он находится в больнице», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего в течение суток 19 января польско-белорусскую границу пытались незаконно пересечь 38 иностранцев.