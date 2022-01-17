В России убили студента из Азербайджана фото
В России убили студента из Азербайджана, передает АПА.
Убийство произошло в городе Ярославль. Сообщается, что неизвестный, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подошел на улице к Рагимову Мухаммеду Зохраб оглу (2002 г.р.) и потребовал у него деньги. В ходе возникшей между ними словесной перепалки мужчина, имя которого пока не известно, ранил ножом Рагимова.
М.Рагимова госпитализировали в тяжелом состоянии, врачам спасти его не удалось.
Тело 20-летнего Мухаммеда Рагимова, который был студентом одного из вузов города Ярославль, сегодня доставлено в Гёйчай.
Отметим, Мухаммед приходился племянником председателю муниципалитета города Гёйчай Джавиду Рагимову.
По факту правоохранительные органы РФ проводят расследование.