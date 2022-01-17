Жириновский выступил против признания "ЛНР" и "ДНР": вся Украина должна вновь стать частью России
Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ничего, кроме новых антироссийских санкций, не даст, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился с РИА Новости.
Как считает парламентарий, своим обращением представители КПРФ искусственно сужают рамки возможных решений проблемы на востоке Украины.
"Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских в Украине", - указал он.
Кроме того, Жириновский убежден, что такой шаг России только спровоцирует новые санкции со стороны Запада. По его мнению, Москва должна один раз "ударить так, чтобы все запомнили", а не робко "нарываться на мощный ответ".
"Такая нерешительность – это путь к провалу… Позиция ЛДПР в том, что вся Украина должна вновь стать частью России", – заключил Жириновский.