Жириновский выступил против признания "ЛНР" и "ДНР": вся Украина должна вновь стать частью России

Признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ничего, кроме новых антироссийских санкций, не даст, уверен лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Своим мнением он поделился с РИА Новости.

Как считает парламентарий, своим обращением представители КПРФ искусственно сужают рамки возможных решений проблемы на востоке Украины.

"Допустим, мы это сделаем, и что дальше? Там тут же мир установится? Нет. Угроза русским пропадет? Нет. Кто, кроме нас, это решение признает? Никто. Мы этим ничего не добьемся в плане стратегической безопасности России, не защитим этим решением русских в Украине", - указал он.