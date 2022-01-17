В Ширване женщина умерла от отравления угарным газом
Жительница города Ширван, 46-летняя Парвана Хабибова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома, передает АПА.
По факту ведется расследование.
Жительница города Ширван, 46-летняя Парвана Хабибова скончалась от отравления угарным газом в ванной комнате своего дома, передает АПА.
По факту ведется расследование.
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