Президент Армении: Надеюсь, в этот раз Азербайджан и Армения смогут установить мир

По словам Саркисяна, он прагматик, и для достижения стабильности не найти лучшего пути, чем ведение переговоров и диалога.

Президент Армении Армен Саркисян надеется, что между Арменией и Азербайджаном будет установлен стабильный мир. Об этом он сказал в интервью изданию Sky News Arabia.

Президент Армении считает, что между Азербайджаном и Арменией установилось перемирие, однако это не полноценный мир, идут переговоры при посредничестве России, в результате которых будет стабильный и основанный на прагматизме мир, надеется Саркисян.

«Надеюсь, что в этот раз Армения и Азербайджан с помощью компромиссов смогут установить стабильный мир. Но это непросто», - сказал Саркисян.

Говоря о нормализации турецко-армянских отношений, он отметил, что «прагматизм и стабильность предполагают, что ты не должен иметь проблемы с соседями, особенно если сосед – крупная страна...».

«Дорога, ведущая в стабильное будущее – это переговоры. Но это не простые переговоры между двумя странами. В этом случае ты не можешь не учитывать историю, через которую прошел», - сказал Саркисян.

По его словам, нужно быть прагматичными, чтобы установить стабильные отношения между Арменией и Турцией, и строить такие же отношения в регионе.