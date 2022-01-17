В США мусульманка впервые может стать федеральным судьей

Президент США Джо Байден определил кандидатуры восьми судей, и впервые в истории Штатов женщина-мусульманка может стать федеральным судьей. Среди кандидатур, предложенных Байденом, оказалась Нусрат Чаудхари, директор правозащитной организации American Civil Liberties Union (ACLU) из Иллинойса.

Чаудхари может стать федеральным судьей по восточному округу Нью-Йорка. Она занимается правозащитной деятельностью с 2008 года. В случае одобрения ее кандидатуры Нусрат станет первой американкой бангладешского происхождения на должности федерального судьи и вторым по счету последователем ислама (первый федеральный судья-мусульманин – мужчина), пишет Islam News со ссылкой на Reuters.

Байден постарался выдвинуть на должности федеральных судей юристов различной направленности, в том числе правозащитников, общественных адвокатов, а также представителей различных этнических и конфессиональных сообществ. Среди кандидатур, выбранных Байденом на различные государственные посты, отмечается большое число женщин и представителей расовых меньшинств.