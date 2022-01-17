Российско-украинский кризис: Турция берет инициативу в свои руки

Турция планирует организовать переговоры по минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи «частыми и регулярными», дата переговоров не определена пока, сказал журналистам источник в турецком Министерстве иностранных дел.

"Переговоры по минским соглашениям состоятся в Стамбуле. В них будут принимать участие те же игроки, что и ранее: Россия, Украина, представители от Донбасса и ОБСЕ. Дата проведения переговоров пока не определена. Встречи в рамках переговорного процесса будут частыми и регулярными", - приводит РИА Новости слова источника.

По его словам, Турция с самого начала заняла четкую позицию в украинском кризисе. "Она заключается в необходимости шагов, направленных на снижение напряженности, предупреждение вооруженного конфликта и в дальнейшем поддержание и укрепление диалога. Мы занимаем эту позицию и в НАТО. Положение Турции в настоящее время весьма влиятельно", - отметил собеседник агентства.