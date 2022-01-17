Коронавирус в Азербайджане: число заражений растет
В Азербайджане за последние сутки выявлено 1 186 случаев заражения коронавирусом, 582 человека вылечились, 14 - скончались, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане выявлено 629 352 случая заражения коронавирусной инфекцией, 610 605 человек вылечились, 8 564 - скончались, число активных больных составляет 10 183 человека.
Накануне в Азербайджане был выявлен 1 151 случай заражения коронавирусом, 543 человека вылечились, 9 - скончались.