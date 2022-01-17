В США представили новые санкции против России. Касаются лично Путина

Конгрессмен от Республиканской партии США Джим Бэнкс разработал законопроект «Об ответственности Путина», в котором предложил ввести санкции против президента России, членов его семьи, еще 35 россиян, среди которых бизнесмены, чиновники, руководители госканалов и менеджеры госкорпораций. Текст законопроекта опубликовала газета The Washington Post, передает РБК.

В санкционные списки предлагается внести:

высокопоставленных чиновников: премьера Михаила Мишустина, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главу Минздрава Михаила Мурашко, главу администрации президента Антона Вайно, первого замруководителя администрации президента Сергея Кириенко, главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева, заместителя министра обороны Андрея Картаполова, депутата Павла Крашенинникова, председателя ЦИК Эллу Памфилову;

глав и сотрудников силовых ведомств: председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, директора ФСБ Александра Бортникова, экс-главу ФСИН Александра Калашникова (в тексте законопроекта назван действующим главой ФСИН), бывшего генпрокурора, полпреда президента Юрия Чайку, начальника транспортного управления службы экономической безопасности ФСБ Виктора Гаврилова, главу челябинского УФСБ Дмитрия Иванова, прокурора Москвы Дениса Попова, главу УМВД Химок Игоря Янчука;

руководителей регионов: мэра Москвы Сергея Собянина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова;

глав и членов руководства крупных банков: зампреда правления ВТБ Дениса Бортникова (сын Александра Бортникова), главы ВТБ Андрея Костина;

бизнесменов и глав госкорпораций: миллиардера Романа Абрамовича, Алишера Усманова, Олега Дерипаску, Геннадия Тимченко, главу ВЭБ.РФ Игоря Шувалова, главу «Газпрома» Алексея Миллера, главу «Роснефти» Игоря Сечина, главу «Транснефти» Николая Токарева.

Кроме того, не позднее 120 дней после принятия законопроекта президент США должен будет представить отчет с информацией о состоянии и возможных его источниках Владимира Путина, членов его семьи и близких к нему людей.

Также законопроектом предусматриваются: объявление России государством – спонсором терроризма и объявление вооруженных формирований Донбасса иностранными террористическими организациями; санкции против трубопровода «Северный поток-2», в том числе против организаций, причастных «к планированию, постройке, техническому обслуживанию трубопровода»; запрет для граждан США на любые операции с российским госдолгом.