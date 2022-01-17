Комик Мирзализаде продал вид на жительство в России за приличную сумму

Комик Идрак Мирзализаде во время концерта на Бали продал аннулированный вид на жительство Российской Федерации за $15 тыс., сообщает Mash.

Изначально Мирзализаде выставлял на продажу только NFT-версию документа, однако после согласился отдать и физический носитель за 5 эфиров (криптовалюта Ethereum, используется как основная валюта при покупке NFT-токенов; 15 тысяч долларов). Лот достался одному из зрителей.

Мирзализаде сообщил в Stories в своем инстаграме, что во время концерта новый обладатель вида на жительство поднялся на сцену. Молодой мужчина был одет во всё белое. Волосы у него были покрашены в синий цвет. На вопрос «Как тебя зовут?» он ответил: «Мастер».

В июле прокуратура РФ завела на Мирзализаде уголовное дело о возбуждении ненависти к русским, а в августе МВД признало нахождение комика в России пожизненно нежелательным. Мирзализаде подал иск в суд, оспаривая решение МВД. В начале октября Замоскворецкий суд Москвы обязал МВД установить разумный срок вместо пожизненного.