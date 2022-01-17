США не указ: Китай рассказал, сколько нефти импортировал из Ирана

Официальные данные о поставках Китай раскрывает впервые с декабря 2020 года, когда сообщил о импорте 520 тысяч тонн иранской нефти.

Главное таможенное управление Китая обнародовало данные об импорте иранской нефти, несмотря на сохраняющиеся санкции правительства США в отношении Тегерана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По информации Главного таможенного управления, в декабре 2021 года Китай импортировал из Ирана более 260 тысяч тонн, или 1,9 млн баррелей, нефти. В опубликованных данных не уточняется, какая компания осуществляла поставки, а также в каком терминале производилась выгрузка нефти. Тем не менее Al Arabiya сообщает, что пунктом приема нефтепродуктов, поставляемых из Ирана, является порт Чжаньцзян в провинции Гуандун.

В ноябре 2021 года Reuters сообщало, что, по неофициальным данным, с августа по октябрь объем импорта иранской нефти в Китай превышал 500 тысяч баррелей, достигнув около 6% от общего объема импорта.

Bloomberg же отмечает, что раскрытие информации о поставках нефти происходит на фоне восьмого раунда переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене, а Китай таким образом стремится укрепить свои экономические связи с Ираном.