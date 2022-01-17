Кронпринц Саудовской Аравии встретился со спецпредставителем Путина по Сирии
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман аль Сауд принял спецпредставителя президента России по Сирии Александра Лаврентьева, сообщает Интерфакс со ссылкой на ближневосточные СМИ.
Согласно сообщению, стороны обсудили "последние события в Сирии". Отмечается, что Лаврентьев "передал приветствия" от президента Владимира Путина принцу, а также министру обороны Саудовской Аравии. Наследный принц со своей стороны "направил приветствия" Путину.