Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президента России Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

"Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину", - сказал турецкий президент на пресс-конференции в Анкаре.

Эрдоган добавил, что "придает большое значение как визиту Путина в Турцию, так и своему визиту в Украину".

В среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын сообщил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил Путина и Зеленского в Турцию, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.