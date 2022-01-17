В Ереване заявили: иранцы проезжают мимо Губадлы

Отдел политики 21:14

Председатель Комитета государственных доходов Армении Рустам Бадасян на днях сообщил журналистам, что количество иранских грузовиков, следующих по дороге Горис – Кафан, проходящей через территорию Азербайджана, сократилось. Большинство иранских водителей, заявил Бадасян, предпочитают альтернативную дорогу Татев – Кафан. По словам Бадасяна, армянская сторона установила таможенный пост на дороге Горис – Кафан, и иранские грузовики могут пользоваться этой дорогой. Однако перевозчики во избежание дополнительных расходов – введенного Азербайджаном транзитного налога в размере 130 долларов - в основном используют предложенный Арменией альтернативный маршрут.

«К тому же сейчас речь идет о прокладке новой дороги, которая позволит объезжать опасные крутые повороты. Если эта дорога будет открыта, то трасса Горис – Кафан может быть вообще закрыта, поскольку поток товаров из Ирана по ней прекратится», - предрекает армянский финансист. Но насколько реальны расписанные Р.Бадасяном перспективы для иранских перевозчиков на так называемой новой дороге? Как известно, в декабре 2020 года последние части разгромленной армянской армии покинули территорию Губадлинского района, и таким образом Азербайджан восстановил контроль над своей государственной границей на этом направлении, а значит и над участком в 23 километра автомобильной дороги Горис – Кафан, построенной в советское время. То есть дорогой, проходящей через села Эйвазлы и Чайземи Губадлинского района. Летом 2021 года Азербайджан установил на своей части дороги Горис – Кафан таможенные и пограничные посты и в соответствии с нормами межгосударственных транзитных грузоперевозок стал взимать таможенные пошлины с иранских грузовиков, направляющихся с товаром в Армению.

Поскольку иранские транспортные компании с неудовольствием восприняли необходимость выплачивать налог Азербайджану и, соответственно, поставки грузов в Армению со стороны ИРИ сократились, в Ереване приняли решение в спешном порядке начать строительство альтернативного пути от села Татев до Кафана, в объезд территории Азербайджана. Точнее же, армяне попытались подогнать существовавшую там узкую проселочную грунтовку под современные большегрузы. Как скоро, а главное – каким образом это будет сделано, пока непонятно, потому что этот «альтернативный» путь пролегает через труднопроходимую горную местность. В любом случае, пока иранские перевозчики продолжают использовать дорогу через азербайджанскую территорию, выплачивая пошлину азербайджанской таможне. Мало кто из иранских водителей осмеливается следовать по наскоро подправленному горному проселку через Татев, тем более в зимний период. Тем временем азербайджанская сторона примерно за три месяца собрала почти 1,2 миллиона долларов от транзитной пошлины на таможенном посту Эйвазлы. Так что утверждение армянского чиновника о том, что большинство иранских машин едет к ним по маршруту Татев – Кафан, особенно в нынешнюю суровую зиму, звучит по меньшей мере неубедительно. Потому даже в самой Армении мало кто верит в наличие альтернативной трассы из Ирана и отсутствие надобности в проезде через азербайджанскую территорию, тем более что многие не понаслышке знакомы с этой татевской «удобной, объездной дорогой».