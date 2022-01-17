Сегодня в нидерландском Вейк-ан-Зее проходят партии 5-го тура традиционного шахматного супертурнира Tata Steel Masters, в котором принимает участие и азербайджанский гроссмейстер Шахрияр Мамедъяров.

Завтра в 6-м туре Шахрияр Мамедъяров сыграет с аутсайдером турнира – шведом Нильсом Гранделиусом, который с 1 очком занимает последнее 14-е место.

По 3 очка набрали россиянин Андрей Есипенко и чемпион мира норвежец Магнус Карлсен.

После 5 туров Шахрияр Мамедъяров занимает 1-е место. Он по дополнительным показателям опережает индийца Видита Сантоша Гуджрати и венгра Рихарда Раппорта, которые также имеют по 3,5 очка.

Сегодня Шахрияр играл черными фигурами с одним из хозяев соревнования нидерландцем Йорденом ван Форестом и одержал победу на 44-м ходу.

Это вторая подряд победа Мамедъярова на нынешнем турнире. В 4–м туре он одолел поляка Ян-Кшиштофа Дуду. А в первых трех партиях наш шахматист сыграл вничью с россиянами Даниилом Дубовым и Андреем Есипенко, а также с нидерландцем Анишем Гири.

Сейчас у Шахрияра 3,5 очка, и он занимает 1-е место. Но тур еще на завершился.

В Вейк-ан-Зее 14 шахматистов играют по круговой системе в 13 туров. Контроль времени – 100 минут на 40 ходов, затем 50 минут на 20 ходов, после чего 15 минут на оставшуюся часть игры с 30-секундным добавлением после каждого хода. Соревнование завершится 30 января.

Второй год подряд Tata Steel Chess, который также называют «Шахматным Уимблдоном», проводится без зрителей из-за пандемийных ограничений. Не будет организовано и традиционных любительских соревнований. Зато проходит турнир Challengers с 14 шахматистами классом пониже.

Представитель Азербайджана выигрывал в Вейк-ан-Зее один раз. В 2007 году Теймур Раджабов поделил 1-е место с болгарином Веселином Топаловым и армянином Левоном Ароняном. Рекордсменом по количеству побед является Магнус Карлсен. Он побеждал тут семь раз.