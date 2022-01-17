Байден пояснил, что США считают вторжением в Украину

«Если любые, любые российские подразделения двинутся через украинскую границу, это будет вторжение. …На это будет дан жесткий и скоординированный экономический ответ, который я обсуждал с союзниками США, а также очень четко изложил президенту Путину», — цитирует слова Байдена The Wall Street Journal.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут считать вторжением России в Украину, если любые российские военные подразделения пересекут украинскую границу.

Байден заявил о готовности США принять меры, если РФ будет действовать против Украины невоенными методами.

«Россия давно использует иные методы с целью агрессии, нежели открытые военные действия. Полувоенная тактика, так называемые атаки в серой зоне, действия российских военных, которые не носят российскую форму», - утверждал он. «Мы должны быть готовы дать решительный и единый ответ и на это с применением различных инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», - сказал Байден, его слова приводит ТАСС.

«Но нет никакого сомнения, пускай не будет абсолютно никакого сомнения, что если Путин сделает такой выбор, Россия заплатит высокую цену», - заявил американский президент.