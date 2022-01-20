Reuters: Москва и Киев не против участия Анкары в деэскалации

Россия и Украина могут рассмотреть идею участия Турции в разрешении конфликта между ними, пишет Reuters со ссылкой на турецкие дипломатические источники.

19 января официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что Анкара готова поучаствовать в деэскалации отношений между Киевом и Москвой. Президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил российского и украинского коллег в Турцию, чтобы «уладить разногласия». Калын объяснил предложение тем, что Турция одновременно является «дружественной страной как России, так и Украине» и членом НАТО. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил, что Москва будет только рада, если Турция сможет подтолкнуть Украину к выполнению Минских соглашений.

Сегодня же стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил стремление Анкары провести на своей территории встречу президентов России и Украины В.Путина и В.Зеленского. «Мы рассчитываем, провести встречу Путина и Зеленского. В начале следующего месяца у меня будет визит в Украину», - сказал турецкий президент. Кроме того, Турция планирует организовать переговоры по Минским соглашениям в Стамбуле, пригласить на них в том числе представителей Донбасса и ОБСЕ и сделать встречи «частыми и регулярными».