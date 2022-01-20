В Баку пройдет Кубок мира по борьбе

В ходе собрания, в котором участвовал член Бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев, среди прочих решений были названы города, в которых пройдут соревнования Кубков мира 2022 года.

Баку получил право на проведение Кубка мира по греко-римской борьбе, который состоится 5-6 ноября. Аналогичные турниры по женской и вольной борьбе пройдут в США.

В борьбе Кубок мира – это командное соревнование, на котором выступают лучшие сборные мира.

Ранее Азербайджан дважды организовывал Кубки мира по вольной борьбе. Это было в 2004-м и 2012-м годах. Что касается Кубков мира по греко-римской борьбе, то в Баку они ранее не проводились.

Наша команда по классической борьбе один раз становилась победителем соревнования. Было это в 2015 году, когда турнир проходил в Тегеране. Также в активе азербайджанских классиков одно серебро (2017) и одна бронза (2014).

Возвращаясь к сегодняшнему заседанию, стоит сказать, что на нем было принято решение перенести первый рейтинговый турнир этого года, который должен был пройти в Италии. Перенос связан с распространением «омикрона» и жесткими ограничениями правительства Италии. Новые сроки римского турнира - 22-25 июня. Таким образом, первое рейтинговое соревнование года состоится в Стамбуле с 24 по 27 февраля. Также турниры пройдут в Казахстане и Тунисе.