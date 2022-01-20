Телефонные переговоры Чавушоглу с главой МИД Израиля

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провел телефонный разговор с израильским коллегой Яиром Лапидом. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкое внешнеполитическое ведомство.

Ранее сегодня диписточники в турецком МИД сообщали, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора пригласил своего израильского коллегу Ицхака Герцога посетить Турцию. Согласно информации, в ответ на приглашение Герцог изъявил желание приехать в Турцию, отмечает агентство.

Точной информации о дате предполагаемого визита пока нет. Турецкая и израильская стороны продолжают переговоры на различных уровнях.