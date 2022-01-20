В Москве завели дело из-за откровенной фотосессии у мечети

В Следственном комитете России завели уголовное дело из-за откровенной фотосессии на фоне Соборной мечети в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на московский главк.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих», — сказала представитель ведомства.

Следствие считает, что возле Выползова переулка несколько человек, желая надругаться над мусульманской мечетью, «совершали действия, выражающие явное неуважение к окружающим, в целях оскорбления религиозных чувств верующих».