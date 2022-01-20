Иран предложил России своповые поставки газа через Азербайджан

Иран предложил России осуществлять своповые поставки газа через свою территорию. Об этом заявил министр нефти Исламской Республики Джавад Овджи.

"В ходе текущей поездки в Россию обсуждались своповые поставки российского газа через Иран", - сказал глава иранского министерства.

Овджи подчеркнул, что Иран за последние месяцы стал осуществлять через свою территорию поставки газа из Туркмении в Азербайджан.

"Аналогичным образом мы предложили своп российского газа из Азербайджана на юг Ирана с целью его последующего экспорта", - цитирует ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim иранского министра.

По словам Овджи, "газ в сжиженном виде можно экспортировать в любую точку страны".