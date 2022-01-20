В Кремле прокомментировали предложение Эрдогана

Никакой подготовки к двусторонней встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, провести которую предложил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, не идет, сообщил РИА Новости представитель Кремля Дмитрий Песков.

"По этой встрече нет ничего. ...Есть только накачка Украины вооружениями и невыполнение ею минского комплекса мер", - сказал пресс-секретарь главы российского государства.

Ранее сообщалось, что Эрдоган приглашает Путина и Зеленского провести переговоры. Президент Турции позднее заявил, что Анкара надеется, что два лидера смогут пообщаться "с глазу на глаз, лицом к лицу".