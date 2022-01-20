Выступая перед российскими и азербайджанскими журналистами, Полад Бюльбюльоглы напомнил, что в ночь с 19 на 20 января теряющее влияние руководство Советского Союза пошло на беспрецедентную акцию ввода войск в мирный город. Он подчеркнул, что это был не просто ввод войск, а трагедия, поскольку стреляли по безоружным людям и по окнам домов, уничтожали мирных жителей Баку. Посол отметил, что 20 января 1990 года стало поворотной точкой в жизни азербайджанского народа.

В посольстве Азербайджана в Москве состоялась церемония, посвященная 32-й годовщине трагедии 20-го января. В рамках мероприятия чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглы, представители российской общественности и азербайджанской диаспоры возложили цветы к барельефу общенационального лидера Гейдара Алиева и к баннеру, посвященному жертвам трагедии 1990 года.

Затем состоялась онлайн конференция, которая была организована посольством и представительством Фонда Гейдара Алиева, посвященная трагическим событиям 20 января 1990 года в Баку.

В конференции помимо посла приняли участие депутат Милли Меджлиса Азербайджана Низами Сафаров, президент международной ассоциации Израиль-Азербайджан «АзИз» Лев Спивак, профессор МГИМО, председатель московского отделения Союза писателей Азербайджана Абузар Багиров, писатель Юрий Помпеев, а также сотрудники посольства и представительства Фонда Гейдара Алиева, представители общественности, АМОР и диаспоральных организаций в России.

В своем выступлении посол подчеркнул, что трагедии 20 января 1990 года предшествовали сепаратистские события, которые происходили в Нагорном Карабахе. Бездействие советских властей только усугубило и без того сложную ситуацию. Именно это и подогревало претензии армянского лобби, которое уже давно начало подготовку к отделению Нагорного Карабаха от Азербайджана.

Полад Бюльбюльоглы также отметил, что после того, как общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев был отстранен от всех должностей, проармянские силы, воспользовавшись этим, положили начало армяно-азербайджанскому конфликту, территориальным претензиям Армении к Азербайджану.

По его словам, здание Посольства в Москве особенно дорого азербайджанскому народу. Как известно, 21 января 1990 года общенациональный лидер Гейдар Алиев вместе с членами семьи приехал в это здание, и, прорвав информационную блокаду, в которой тогда находился Азербайджан, выступил на пресс-конференции с политическим заявлением. Благодаря его смелому выступлению мировая общественность узнала правду о трагедии и услышала принципиальную позицию по осуждению преступления, совершенного тогдашними лидерами СССР.

Полад Бюльбюльоглы особо подчеркнул, что сегодня азербайджанский народ, нынешнее руководство Азербайджана не отождествляют тогдашние действия центральных властей Советского Союза с современной демократической Россией.

Посол с особой гордостью отметил, что сегодня душа общенационального лидера Гейдара Алиева, души всех шехидов, отдавших жизнь за независимость и территориальную целостность нашей страны, обрели покой. Спустя 30 лет доблестная азербайджанская армия, под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева положила конец многолетнему конфликту и освободила исконные азербайджанские земли.

Другие участники конференции поделились личными воспоминаниями о кровавой ночи. Была подчеркнута чудовищность убийства мирных жителей, важность наказания всех виновных и их морального осуждения. Также было отмечено, что события 20 января 1990 года сплотили весь азербайджанский народ в борьбе за свою независимость и территориальную целостность.