Джейхун Байрамов проводит встречи в Австрии

Пресс-служба МИД сообщает, что в ходе встречи генсек выразив удовлетворение сотрудничеством с Азербайджаном, напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев был первым лидером, который в 2016 году для стабилизации мирового рынка нефти на Всемирном экономическом форуме призвал все страны-члены ОПЕК и не входящие в ОПЕК страны объединить усилия и работать вместе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках рабочего визита в Австрию встретился с генеральным секретарем Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммедом Сануси Баркиндо.

Говоря об успешном сотрудничестве в формате ОПЕК+, министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан заинтересован в продолжении сотрудничества в этом формате. Он отметил, что под руководством генсека Мохаммеда Баркиндо были предприняты успешные шаги в формате ОПЕК+, в результате чего мировые цены на нефть стабилизировались.

Джейхун Байрамов также встретился в Вене с федеральным министром по европейским и международным делам Австрии Александром Шалленбергом. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, перспективы отношений, отметили большой потенциал для развития двустороннего экономического сотрудничества и бизнес-связей.