Переговоры по восстановлению отношений между Анкарой и Ереваном должны вестись на территории одной из стран, считают власти Турции. Об этом заявил дипломатический источник издания Daily Sabah.

«Источники сообщили, что Турция предпочла, чтобы переговоры состоялись в Ереване или Анкаре после того, как первый раунд был проведен в Москве», - пишет издание.

14 января в Москве прошла первая встреча спецпредставителей Турции и Армении – Сердара Кылыча и Рубена Рубиняна по нормализации отношений при посредничестве замглавы МИД России Андрея Руденко. Также в ближайшие дни будет открыто чартерное авиасообщение между Ереваном и Стамбулом.