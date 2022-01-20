Легендарного Пеле снова госпитализировали

По его данным, бывший футболист находится в клинике «Альберт Эйнштейн» уже несколько дней. Его также обследуют для выявления новообразований. У Пеле уже нашли опухоли в кишечнике и печени, а также опухоль в легком на начальной стадии. При этом его состояние оценивается как стабильное, и его могут выписать уже в четверг, передает телеканал.

В сентябре 2021 году Пеле перенес операцию по удалению опухоли в толстой кишке. В октябре его выписали из больницы, но спустя три месяца снова госпитализировали. Последний раз он проходил лечение в декабре.

Пеле является лучшим игроком XX века по версии футбольной комиссии Международной федерации футбола (ФИФА). За свою карьеру бразилец забил 1 289 мячей в 1 363 матчах. В составе национальной сборной Бразилии он стал трехкратным чемпионом мира. В 1999 году Международный олимпийский комитет назвал Пеле величайшим спортсменом столетия, несмотря на то, что он никогда не выступал на Олимпиаде.