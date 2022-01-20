В США врачи впервые в мире пересадили человеку две почки свиньи

Осенью прошлого года ученые впервые пересадили человеку почку свиньи, а теперь провели первую успешную операцию по пересадке человеку сразу двух почек, выращенных в организме свиней. Для этого эксперимента ученым понадобилось разрешение родственников 57-летнего мужчины, который впал в кому и пожертвовал свои органы на благо науки.

В США медики впервые в истории медицины пересадили человеку сразу две почки свиньи. Как передает ТАСС, об этом пишет American Journal of Transplantation.

Это тело ученые использовали, чтобы понять, смогут ли почки свиньи работать в организме человека. Дело в том, что эффективность работы почек и вероятность появления сбоев в их работе сильно зависят от давления в кровеносных сосудах. У человека этот показатель значительно выше, чем у свиней, поэтому медики опасались, что в результате трансплантации почки свиньи получат повреждения даже при 100-процентной иммунной совместимости органов. Генетики удалили или заменили на человеческие аналоги десять участков ДНК свиней, связанных со свертыванием крови, ростом клеток и работой системы «свой – чужой». В результате пересаживаемые органы стали не только «невидимыми» для иммунитета, но и приобрели совместимость с кровеносными системами носителей всех типов крови.

Вырастив нескольких подобных свиней, ученые извлекли их почки и имплантировали их пациенту. Оба органа прижились и в первые полчаса после пересадки начали очищать кровь от токсинов. В последующие три дня наблюдений Джейми Лок из Алабамского университета в Бирмингеме с коллегами не зафиксировали никаких свидетельств того, что внутри свиных почек возникали кровотечения и прочие сбои, потенциально связанные с высоким давлением в кровеносной системе человека.

Медики надеются, что благодаря подобной трансплантации можно будет ежегодно спасать жизни нескольких сот тысяч пациентов, умирающих из-за отсутствия подходящих доноров для пересадки почек.