В адрес бывшего Папы Римского Бенедикта XVI выдвинуты серьезные обвинения. В представленном новом докладе о сексуальном насилии в архиепархии Мюнхена и Фрайзинга (федеральная земля Бавария), фигурируют четыре случая, в которых будущий глава Святого престола Йозеф Ратцингер, тогдашний архиепископ Мюнхена, не предпринял никаких действий против священников, обвиненных в педофилии. Об этом пишет Deutsche Welle.

Речь идет о двух священнослужителях, чьи акты сексуального насилия были засвидетельствованы государственными судами, но католическая церковь на это вообще не отреагировала, и оба продолжали активно заниматься пастырской деятельностью. Авторы доклада утверждают, что Ратцингер не проявлял никакого интереса к жертвам насилия.

Эксперты, изучавшие вопрос, также убеждены, что Ратцингер знал о прошлом священника Петера Х., переехавшего в Баварию из Эссена в 1980 году. Ранее Х. был осужден за педофилию, а позже, уже в архиепархии Мюнхена, совершил новые акты насилия.

По словам адвоката, при подготовке экспертного заключения бывший Папа Римский вначале занял "оборонительную позицию", но позже отказался от нее и дал подробные письменные показания.

Йозеф Ратцингер в апреле 2005 года был избран главой Римско-католической церкви и стал Папой Римским Бенедиктом XVI. В апреле 2013-го отрекся от Святого престола. Его преемником стал аргентинец Франциск.