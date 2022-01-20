Мужчина 67 лет не мылся: состояние его здоровья сбило врачей с толку

Житель иранской деревни на 67 лет отказался от мытья из-за страха быть несчастным или убитым. Британская Daily Star рассказала эту необычную историю.

Издание пишет, что 87-летний Аму Хаджи живет в небольшой хижине, питается в основном сырым мясом дикобразов, погибших под колесами, пьет дождевую воду. Его любимое занятие — курение трубки, набитой навозом животных. Из-за необычного образа жизни мужчине не удалось обзавестись друзьями и семьей. Несмотря на это, местные жители подарили ему хижину. Раньше домом мужчины была яма.

Медики решили посетить иранца и проверить, как отсутствие гигиены и нестандартный рацион повлияли на его здоровье. В ходе обследования врачи с удивлением обнаружили, что Хаджи удалось избежать тяжелых заболеваний. Единственное, что беспокоило иранца — трихинеллез (паразитарное заболевание, сопровождаемое лихорадкой, отеками, сыпью и поражением внутренних органов).