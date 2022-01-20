В Госдепе росСМИ обвинили в создании фейков об Украине

В Госдепартаменте США анонимный чиновник обвинил российские СМИ в кампании дезинформации против Украины. В числе участников кампании названы RT, Sputnik, РИА Новости. Никаких доказательств выдвинутым обвинениям представлено не было, сообщает РИА Новости.

Представитель Госдепа сказал, что российские государственные и контролируемые государством СМИ, такие как RT и Sputnik, играют ключевую роль в том, как Россия использует дезинформацию для продвижения своей внешней политики.