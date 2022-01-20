Запад оставил Кремлю узкий коридор наша аналитика
В последние дни предсказания в США относительно возможной агрессии России против Украины нарастали подобно лавине и часто превращались в настоящую паранойю. То пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки объявляет, что вторжение России «может начаться в любой момент», то заместитель госсекретаря Виктория Нуланд говорит о 18 возможных сценариев агрессии Москвы.
Военные эксперты тут же стали предлагать свой расклад: Россия может двинуть танки на Киев, а может подвергнуть Незалэжную мощным авиационным ударам, что выведет из строя все ее военные и промышленные центры. После появления непроверенной информации о том, что российский МИД выводит семьи дипломатов из Украины — новая вспышка прогнозов. И, наконец, переброска Россией военных в Белоруссию укрепляет аналитиков в мысли, что война неизбежна.
Главным результатом этих предсказаний стал гигантский – на 7 процентов обвал фондового рынка, но не в США, а в России.
Однако после того, как замминистра иностранных дел Сергей Рябков, главный переговорщик с НАТО и основной российский «ястреб» заявил на Валдайском форуме, что «рисков начала полномасштабной войны в Европе нет» страсти начали успокаиваться и биржевые индексы пошли в рост.
Этот рост продолжается и сейчас, несмотря на то, что президент США Джо Байден, выступая вчера на большой пресс-конференции, посвященной результатам его первого года в Белом доме, сказал, что по его мнению Путин все же двинет войска на Украину. При этом Байден подтвердил уже много раз произнесенную им мантру о том, что в таком случае Россию ждут «никогда не виданные санкции».
Возможно, американский президент на самом деле думает, что Путин не решится на интервенцию. Но на всякий случай говорит нечто прямо противоположное.
В пятницу должна состояться встреча в Женеве госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Мало кто ожидает от нее прорыва. В том числе и сам Блинкен.
Две стороны, вероятно, вновь лишь подтвердят свои позиции: Россия заявит о необходимости представления ей от НАТО гарантий безопасности с обязательством не присоединять Украину к НАТО. США будут настаивать на деэскалации в качестве главного условия продолжения переговоров, то есть быстрого отвода российских войск от границы с Украиной.
Известно, что Блинкен не привезет в Женеву письменного ответа руководства США на требования России. Никто не знает, когда в Москву поступит эта бумага и поступит ли вообще.
Россия утверждает, что мяч на стороне коллективного Запада. Но тот считает, что первый шаг в деэскалации должна сделать Москва.
Неизвестно, какой сценарий разрабатывал Путин со своими военными и дипломатами, но сейчас США прижали Россию к стенке. У Кремля остается весьма узкий коридор для маневра — или действительно пускать танки на Киев и оккупировать значительную часть Украины или же отводить войска.
Российское руководство, может быть, и не ожидало такой монолитной сплоченности западных стран. Кремль надеялся на переговоры с новым немецким канцлером Олофом Шольцом, чтобы надавить на него и заставить ограничить поддержку Украины. Однако визит в Москву нового министра иностранных дел ФРГ молодой Анналены Бербок оказался не слишком продуктивным. Судя по кислым лицам двух глав внешней политики на совместной пресс-конференции, ни о чем не удалось договориться, и визит Шольца в ближайшее время вряд ли состоится. Берлину, как бы он ни хотел самостоятельности в отношениях с Москвой, трудно в нынешней тяжелой ситуации оторваться от западного мейнстрима.
В Москву вроде бы собралась министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс (все лидеры западноевропейских стран хотят заявить о своей обеспокоенности кризисом вокруг Украины). Но в белокаменной ее может ждать еще более холодный прием, чем коллегу из Германии: накануне было объявлено, что Лондон поставил в Украину значительную партию противотанкового оружия.
Что мы имеем в сухом остатке? Россия вряд ли вторгнется в Украину, понимая колоссальный военный, политический и экономический риск. Но и поднять руки и согласиться с требованием Запада о быстром отводе войск не может. Чтобы помочь Кремлю спасти лицо, полагают американские эксперты, Вашингтон мог бы отказаться от поставок всякого оружия в Украину. Как ракет, которые он уже пообещал не размещать там, так и прочего вооружения. Однако и такой компромисс трудно достижим.
В результате, скорее всего, в фокусе внимания мира в ближайшее время окажется положение в двух непризнанных республиках — «ДНР» и «ЛНР». Вторая по численности фракция в Думе - КПРФ призвала Путина признать эти республики. Это, считают российские коммунисты, защитило бы жителей самопровозглашенных республик от того, что они называют «геноцидом».
Но и в своих действиях в отношении этих территорий у Путина развилка — от официального их признания до ввода войск для защиты жизни русскоязычных граждан там, где свыше 600 тысяч человек получили российские паспорта.
Будет ли такой ввод российских военных в ДНР и ЛНР расценен Западом как агрессия против Украины? Пойдет ли он на то, чтобы обрушить на Москву «невиданные санкции»? Это будет вопросом ближайших недель или даже дней.