Евгений Бай, автор haqqin.az 03:35

В последние дни предсказания в США относительно возможной агрессии России против Украины нарастали подобно лавине и часто превращались в настоящую паранойю. То пресс-секретарь Белого дома Джин Псаки объявляет, что вторжение России «может начаться в любой момент», то заместитель госсекретаря Виктория Нуланд говорит о 18 возможных сценариев агрессии Москвы.

Военные эксперты тут же стали предлагать свой расклад: Россия может двинуть танки на Киев, а может подвергнуть Незалэжную мощным авиационным ударам, что выведет из строя все ее военные и промышленные центры. После появления непроверенной информации о том, что российский МИД выводит семьи дипломатов из Украины — новая вспышка прогнозов. И, наконец, переброска Россией военных в Белоруссию укрепляет аналитиков в мысли, что война неизбежна. Главным результатом этих предсказаний стал гигантский – на 7 процентов обвал фондового рынка, но не в США, а в России. Однако после того, как замминистра иностранных дел Сергей Рябков, главный переговорщик с НАТО и основной российский «ястреб» заявил на Валдайском форуме, что «рисков начала полномасштабной войны в Европе нет» страсти начали успокаиваться и биржевые индексы пошли в рост.

Этот рост продолжается и сейчас, несмотря на то, что президент США Джо Байден, выступая вчера на большой пресс-конференции, посвященной результатам его первого года в Белом доме, сказал, что по его мнению Путин все же двинет войска на Украину. При этом Байден подтвердил уже много раз произнесенную им мантру о том, что в таком случае Россию ждут «никогда не виданные санкции». Возможно, американский президент на самом деле думает, что Путин не решится на интервенцию. Но на всякий случай говорит нечто прямо противоположное. В пятницу должна состояться встреча в Женеве госсекретаря США Энтони Блинкена и главы российского МИДа Сергея Лаврова. Мало кто ожидает от нее прорыва. В том числе и сам Блинкен. Две стороны, вероятно, вновь лишь подтвердят свои позиции: Россия заявит о необходимости представления ей от НАТО гарантий безопасности с обязательством не присоединять Украину к НАТО. США будут настаивать на деэскалации в качестве главного условия продолжения переговоров, то есть быстрого отвода российских войск от границы с Украиной. Известно, что Блинкен не привезет в Женеву письменного ответа руководства США на требования России. Никто не знает, когда в Москву поступит эта бумага и поступит ли вообще. Россия утверждает, что мяч на стороне коллективного Запада. Но тот считает, что первый шаг в деэскалации должна сделать Москва. Неизвестно, какой сценарий разрабатывал Путин со своими военными и дипломатами, но сейчас США прижали Россию к стенке. У Кремля остается весьма узкий коридор для маневра — или действительно пускать танки на Киев и оккупировать значительную часть Украины или же отводить войска. Российское руководство, может быть, и не ожидало такой монолитной сплоченности западных стран. Кремль надеялся на переговоры с новым немецким канцлером Олофом Шольцом, чтобы надавить на него и заставить ограничить поддержку Украины. Однако визит в Москву нового министра иностранных дел ФРГ молодой Анналены Бербок оказался не слишком продуктивным. Судя по кислым лицам двух глав внешней политики на совместной пресс-конференции, ни о чем не удалось договориться, и визит Шольца в ближайшее время вряд ли состоится. Берлину, как бы он ни хотел самостоятельности в отношениях с Москвой, трудно в нынешней тяжелой ситуации оторваться от западного мейнстрима.