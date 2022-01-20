В Хатаинском районе Баку автомобиль загорелся в результате аварии. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте 8 ноября, сообщает АПА.

Автомобиль марки Kia, управляемый Гаджиевым Фирузом Сабир оглу 1986 года рождения, на высокой скорости врезался в стену. От сильного удара автомобиль загорелся. На место происшествия были привлечены сотрудники Службы спасения особого риска МЧС. Пострадавший Ф.Гаджиев был извлечен из автомобиля и доставлен в больницу. Находившийся в транспортном средстве пассажир скончался на месте от полученных травм. В больнице у пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, отрыв глазного яблока и ушиб глаза. Состояние Ф.Гаджиева тяжелое.

Сообщается, что автомобиль был взят в аренду.