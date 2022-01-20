В США снесли памятник еще одному президенту

Власти Нью-Йорка демонтировали памятник 26-му президенту США Теодору Рузвельту, который более 80 лет располагался перед входом в Американский музей естественной истории, передает CNN со ссылкой на представителя музея.

Работы по демонтажу бронзовой статуи были начаты во вторник и завершены в четверг вечером. Представитель музея подчеркнул, что операция обошлась примерно в $2 млн. По его словам, демонтаж статуи был проведен в координации со специалистами по сохранению исторического наследия и согласован с множеством городских департаментов.

Решение демонтировать статую было принято в июне 2020 года на волне борьбы с памятниками политическим деятелям прошлого, которая началась в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Руководство музея тогда обратилось к городским властям с соответствующим предложением, которое было одобрено. По словам бывшего мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, темнокожие и представители коренного населения Америки представлены на памятнике угнетенными и неполноценными по расовому признаку.