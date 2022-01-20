В Киеве власти начали распространять инструкции на случай начала войны

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при ведомстве вместе с государственной службой по чрезвычайным ситуациям, министерством обороны и аппаратом главнокомандующего вооруженными силами еще в июне разработал брошюру на случай начала военных действий в стране.

"Министерство культуры и информационной политики рассылает по киевским предприятиям инструкции "Как действовать в случае чрезвычайной ситуации и войны"", — пишет издание.

Министерство культуры и информационной политики Украины начало распространять по функционирующим в Киеве предприятиям инструкцию на случай начала военных действий, сообщает «Вести.ua».

В 14-страничном документе утверждается, что ВСУ способны "защитить народ Украины" и "эффективно сдерживать агрессора". При этом гражданским лицам дали несколько десятков советов на случай начала боевых действий.

В частности, украинцам предлагают заранее подготовить свой дом к возможному военному конфликту. Так, авторы сборника советуют заблаговременно узнать местонахождение ближайшего укрытия, создать запасы воды и лекарств, подготовить вещи, документы и частный транспорт к эвакуации, а также продумать возможные альтернативные источники света и тепла на случай отключения энергоснабжения и центрального отопления.

При попадании в зону боевых действий минкульт рекомендует, в частности, не сообщать о своих дальнейших планах "малознакомым людям, а также знакомым с ненадежной репутацией". Кроме того, при появлении вооруженных людей, военной техники и возникновении беспорядков следует немедленно покинуть опасный район. Помимо этого, гражданам советуют не находиться вблизи военных машин и колонн техники.

Согласно документу, "ни в коем случае нельзя:

—приближаться к окнам, если услышите выстрелы;

—наблюдать за ходом боевых действий, стоять или перебегать под обстрелом;

—спорить с вооруженными людьми, фотографировать и делать записи в их присутствии;

—демонстрировать оружие или предметы, похожие на него;

—подбирать брошенное оружие и боеприпасы;

—касаться взрывоопасных и подозрительных предметов, пытаться разобрать их или перенести в другое место <…>;

—носить армейскую форму или камуфлированную одежду <…>, и избегайте любых символов, ведь они могут вызвать неадекватную реакцию."

Кроме того, в документе содержатся подробные советы на случай обстрелов из стрелкового оружия, артиллерии и систем залпового огня, а также порядок действий в случае объявления всеобщей тревоги.