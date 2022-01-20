Сколько в Азербайджане беженцев из других стран

Миграционные власти Азербайджана за 2021 год выявили на 2,2% меньше незаконных мигрантов, чем в предыдущем году. Как передает Sputnik Азербайджан, об этом сообщил начальник Государственной миграционной службы АР Вюсал Гусейнов.

Так, в минувшем году в центр содержания были помещены 150 незаконных мигрантов.

При этом глава госслужбы обнародовал число лиц в республике со статусом беженца - 78 человек: «Из числа беженцев в республике 26 человек приехали из Афганистана, 43 - из Ирана, трое - из Пакистана, а еще двое - из Южноафриканской республики».