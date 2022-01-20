Генсек ООН: мир стал хуже

Начиная свой второй срок на посту Генерального секретаря ООН, Антониу Гутерриш заявил, что мир стал хуже, чем пять лет назад. Среди причин он назвал пандемию коронавируса, климатический кризис и геополитическую напряженность, передает AP.

В своем интервью он подчеркнул, что его приоритеты – призыв к миру, попытки предотвратить конфликты, решение проблем неравенства, борьба с глобальным потеплением – не изменились.

«Генеральный секретарь ООН не имеет власти. Мы можем иметь влияние. Я могу уговорить. Я могу быть посредником, но у меня нет власти», - сказал он.