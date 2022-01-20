В Баку грузовик столкнулся с пассажирским автобусом: есть пострадавший
20 января в Бинагадинском районе Баку на участке, известном как дорога ДСК, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса № 91, временно эксплуатируемого ООО "Üç qardaş", сообщили в Бакинском транспортном агентстве (БТА).
Грузовой автомобиль (TIR) остановился на обочине из-за неисправности, но не включил аварийные стоп-сигналы.
Водитель автобуса Сардар Гасангулиев, увидев грузовой автомобиль, нажал на тормоз, однако из-за скользкой дороги произошло столкновение. "В результате один из пассажиров автобуса получил травмы", - говорится в сообщении агентства.