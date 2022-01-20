Токаев назвал главную причину беспорядков в Казахстане

Первопричиной январских беспорядков в Казахстане стал недопустимый разрыв между доходами богатых и бедных. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями бизнес-сообщества, передает ТАСС.

"Разрыв между богатыми и бедными достиг попросту недопустимого уровня. На фоне коррупции, о которой вам хорошо известно, такое расслоение в доходах сыграло роль зажженной спички у пороховой бочки, чем воспользовались террористы, боевики и стоящие за ними заговорщики", - сказал президент.

Он отметил, что произошедшие события обнажили проблемы, копившиеся годами.

"Сегодня же перед нами стоит стратегическая по своей значимости задача глубинной трансформации всего общественного уклада. Нам нужны реальные реформы, которые отвечают чаяниям и интересам граждан Казахстана", - добавил он.