Боевики ИГИЛ атаковали сирийскую тюрьму

Боевики ИГИЛ напали на тюрьму Гвайран в сирийском городе Аль-Хасака, пытаясь освободить принадлежавших к группировке заключенных, передает Reuters.

Террористы проникли из близлежащих районов и вступили в бой с внутренними силами безопасности. В армии сирийских демократических сил сообщили, что сорвали попытку побега узников.

По неподтвержденным данным, несколько заключенных были убиты во время мятежа, однако некоторым все же удалось сбежать. Местные жители утверждают, что после инцидента над тюрьмой были замечены самолеты коалиции США.