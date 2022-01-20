В Казахстане резолюцию Европарламента назвали предвзятой
«Принятая в четверг Европарламентом резолюция по ситуации в Казахстане носит предвзятый характер», - говорится в заявлении МИД Казахстана.
Казахстан считает неприемлемым принятие подобных документов до оглашения результатов официального расследования, инициированного руководством страны.
«Вновь подтверждаем, что его результаты будут предоставлены международной общественности», - указано в сообщении.
Накануне депутаты Европейского парламента призвали начать международное расследование по беспорядкам в Казахстане, а также ввести санкции в отношении казахстанских властей.