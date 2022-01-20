Так, 6 января на служебной территории погранотряда «Горадиз» близ села Кархулу Джебраильского района пограничным нарядом пресечена попытка нарушения государственной границы со стороны Ирана. Контрабандистами оказались граждане Ирана Зейналлы Ясир Азиз (1995 года рождения) и Ашиги Чапар Исмаил (1982 года рождения). На месте происшествия в двух пакетах обнаружены наркотические средства общим весом 10 кг 767 г и 500 единиц психотропных таблеток «метадон-40».

9 января на служебной территории погранотряда «Ленкорань» близ села Алаша Астаринского района пограничным нарядом были замечены, что двое неизвестных лиц приблизились к берегу реки Астара со стороны Ирана. Спустив в реку пакет в направлении Азербайджана, неизвестные скрылись. В результате оперативно-розыскных мероприятий в "посылке" было обнаружено 1 кг 590 г наркотических средств.

Также 17 января на служебной территории погранотряда «Горадиз» близ села Имамвердили Имишлинского района внимание пограничников привлекли подозрительные действия неизвестного, который наблюдал за окружающей обстановкой. В результате проведенных мероприятий был задержан гражданин, который, получив "посылку", пытался скрыться с места происшествия. Им оказался житель Кюрдамирского района Джафаров Азер Мубариз оглу (1990 года рождения). При досмотре "посылки" в ней нашли 10 кг 139 г наркотических средств и 590 единиц психотропных таблеток «метадон-40». В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с целью выявления заказчиков наркотических средств, житель села Арбатан Шарурского района Исмаилов Рухин Вилаят оглу (1990 года рождения) был задержан и привлечен к следствию. В ходе расследования задержанные заявили, что являются покупателями наркотиков.

По фактам продолжаются оперативно-следственные действия.