В Грузии побит коронавирусный антирекорд

Число новых случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние 24 часа увеличилось на 8 767, что является максимальным показателем с начала пандемии, передает ТАСС со ссылкой на Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья Минздрава Грузии.

Отмечается, что прежний максимум по числу выявленных за сутки случаев заражения в стране составлял 8 728.

Общее число инфицированных на сегодняшний день - 1 030 710 человек, всего за пандемию скончался 14 631 человек.