Блинкен: если хоть один военный РФ пересечет границу Украины...

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину. Он отметил, что США сочтут вторжением в Украину пересечение границы хоть одного российского военного. Об этом Блинкен заявил в интервью ZDF.

"Когда российский солдат пересекает границу Украины, мы имеем дело с действительно серьезной проблемой. Потому что это очень четкое нападение на Украину. То ли один солдат, то ли тысяча ... это реальный риск, и это высокий риск. Не только в Украину, но и недавно в Белоруссию были отправлены солдаты. Поэтому это реальный риск", - ответил госсекретарь на вопрос журналистов.

Что касается "Северного потока-2", то позиция США давно известна. "Мы против эксплуатации газопровода", – отметил Блинкен. Он слышал от канцлера Германии Олафа Шольца, что "все готово" на случай новой российской агрессии.