Предпринимателей в Азербайджане не будут проверять до 2023 года
В Азербайджана планируют до 1 января 2023 года продлить срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, сообщили в Милли Меджлисе.
«Поправки в закон «О приостановлении проверок в сфере предпринимательства», представленные в парламент, предусматривают продление еще на один год – до 1 января 2023 года - срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства», - заявили в законодательном органе.
В этот период могут проводиться только налоговые проверки, проверки по фактам, угрожающим жизни и здоровью людей, безопасности и экономическим интересам государства. Перечень этих проверок должен определять соответствующий орган исполнительной власти. Эти проверки также проводятся с учетом ограничений, установленных соответствующим органом исполнительной власти. Положения закона не распространяются на проверки, проводимые Генеральной прокуратурой в связи с расследованием коррупционных преступлений.