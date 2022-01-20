Назван главный плюс «омикрона»

Плюсом распространения «омикрона» можно считать быстрое вытеснение им предыдущих штаммов коронавируса, в том числе «дельты», которая отличается высокой летальностью, сказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших «омикроном», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.

По словам специалиста, «омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы.