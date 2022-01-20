Назван главный плюс «омикрона»
Плюсом распространения «омикрона» можно считать быстрое вытеснение им предыдущих штаммов коронавируса, в том числе «дельты», которая отличается высокой летальностью, сказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших «омикроном», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.
По словам специалиста, «омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы.
«Собственно, это плюс, потому что «дельта» приводит к большой легальности и тяжелому течению», - отметил Жемчугов.
Он отметил, что надо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса «дельта» или «омикрон». Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким «омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.