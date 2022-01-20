Сколько газа экспортировал Азербайджан в Европу и Турцию в 2021 году
В 2021 году Азербайджан экспортировал в Европу 8,15 млрд кубометров газа. Об этом сообщает Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR).
Согласно сообщению, экспорт газа в Турцию составил 8,5 млрд кубометров.
«Экспорт природного газа из Азербайджана значительно вырос с вводом в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP)», - отметили в госнефтекомпании.
Напомним, что ТАР был введен в эксплуатацию в конце 2020 года, посредством трубопровода азербайджанский газ впервые начал поставляться на рынки Европы.