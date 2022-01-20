В США возникли трудности с принятием санкций против России

У авторов законопроекта о санкциях против России во главе с сенатором Робертом Менендесом возникли сложности с тем, когда именно рассмотреть инициативу. Об этом сообщает gazeta.ru со ссылкой на издание Roll Call.

Дело в том, что в настоящее время график сената не позволяет быстро принять санкции. В частности, на этой неделе сенатор от Демократической партии Роберт Менендес планировал получить поддержку своего санкционного законопроекта, однако, как пишет издание, «зима и омикрон-штамм коронавируса нарушили эти планы».

«Сейчас расписание Сената на 100% не на нашей стороне. Время для принятия решения уже истекает», — заявил изданию один из сотрудников Демократической партии.

Республиканцы также выступили за введение санкций, предложив свои проекты.