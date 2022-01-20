Молла-убийца из Лерика получил большой тюремный срок

Недовольный приговором М.Аскеров подал апелляционную жалобу. Однако Ширванский апелляционный суд не удовлетворил ее и оставил в силе приговор суда первой инстанции.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и 8 месяцев.

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям вынесли приговор молле Мураду Аскерову, обвиняемому в убийстве женщины в Лерике.

Инцидент произошел 28 апреля 2021 года в селе Барзаву Лерикского района.

М.Аскеров (1972 г.р.) проник в дом к односельчанке Закифе Фарзиевой (1981 г.р.), зная, что она одна. Мужчина пытался изнасиловать ее, однако она начала кричать и звать на помощь соседей. Тогда M.Аскеров убил женщину, перерезав ей горло ножом, который он носил с собой в кармане.

M.Аскеров был задержан. На допросе он признался в совершенном преступлении.

Следственным органом ему были предъявлены обвинения по статьям 120.1 (умышленное убийство) и 157.1 (нарушение жилищной неприкосновенности, проникновение в жилище против воли проживающего в нем лица) Уголовного кодекса АР.

У З.Фарзиевой остались трое детей.