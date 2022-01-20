В России запретили чествовать армянскую армию

Отдел информации 12:53

В российском городе Воронеж не состоялся концерт по случаю 30-летия создания армянской армии. Представители местной армянской диаспоры уже подготовили афишу для мероприятия, назначенного на 28 января. Однако пыл армян остудила местная мэрия – им напомнили о недопустимости празднования юбилея армии другой страны на территории России. О концерте несколько дней назад написало местное интернет-издание «Блокнот». Сообщалось, что соответствующая афиша была украшена воинственной цитатой советника президента Армении по вопросам обороны в 1992-1993 годах Вазгена Саркисяна (один из организаторов Ходжалинской резни, военный преступник - ред). Указывалось, что концерт планировалось провести 28 января в Доме культуры железнодорожников в Воронеже.

Редакция портала «Блокнот» задалась вопросом: в Воронеже отметили юбилей Республики Армения. Но куда армянская национальная армия, и куда Воронеж? В мэрии же Воронежа сообщили, что о концерте узнали только через данный сайт. Было проведено совещание, на которое пригласили председателя армянской общины в Воронеже Камо Чобаняна, попросив у него объяснений. Выяснилось, что Чобанян, как и местная армянская община, ничего о концерте не знал и в его организации не участвовал. Помощник Чобаняна Вардан Вардазарян также заявил изданию, что понятия не имеет, откуда взялся плакат: «Для нас это стало полной неожиданностью. Я сам узнал об этом после вашей статьи, мне позвонили. Мы не знаем, кто организовал концерт, диаспора в его организации не участвует».