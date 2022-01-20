В России запретили чествовать армянскую армию
В российском городе Воронеж не состоялся концерт по случаю 30-летия создания армянской армии. Представители местной армянской диаспоры уже подготовили афишу для мероприятия, назначенного на 28 января. Однако пыл армян остудила местная мэрия – им напомнили о недопустимости празднования юбилея армии другой страны на территории России.
О концерте несколько дней назад написало местное интернет-издание «Блокнот». Сообщалось, что соответствующая афиша была украшена воинственной цитатой советника президента Армении по вопросам обороны в 1992-1993 годах Вазгена Саркисяна (один из организаторов Ходжалинской резни, военный преступник - ред). Указывалось, что концерт планировалось провести 28 января в Доме культуры железнодорожников в Воронеже.
Редакция портала «Блокнот» задалась вопросом: в Воронеже отметили юбилей Республики Армения. Но куда армянская национальная армия, и куда Воронеж? В мэрии же Воронежа сообщили, что о концерте узнали только через данный сайт. Было проведено совещание, на которое пригласили председателя армянской общины в Воронеже Камо Чобаняна, попросив у него объяснений. Выяснилось, что Чобанян, как и местная армянская община, ничего о концерте не знал и в его организации не участвовал.
Помощник Чобаняна Вардан Вардазарян также заявил изданию, что понятия не имеет, откуда взялся плакат: «Для нас это стало полной неожиданностью. Я сам узнал об этом после вашей статьи, мне позвонили. Мы не знаем, кто организовал концерт, диаспора в его организации не участвует».
После вмешательства мэрии концерт был перенесен на 6 февраля, а его тематика полностью изменена. Теперь мероприятие будет посвящено «сохранению армянского культурного наследия в России».
В армянской диаспоре, по словам Вардана Вардазаряна, очень возмутились видеороликом, который появился на YouTube после публикации. Название ролика говорило само за себя «Попытка провокации! Армян в Воронеже жестко поставили на место!» Неизвестный автор сообщал, что с представителями армянской диаспоры были проведены «вразумительные беседы» и «сделано предупреждение о недопустимости таких акций». Потому что в российском городе может отмечаться юбилей только российской армии. «Хвалите свою армию у себя, у нас же есть своя, которая охраняет, в том числе и вас, и вашу же армию» - саркастично говорится на видео с намеком на 44-дневную войну в Карабахе.