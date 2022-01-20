Москва о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

«Достижение прогресса в процессе делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы позволит существенно продвинуться в нормализации отношений Баку и Еревана». Об этом говорится в сообщении МИД России.

В ведомстве отметили, что Москва исходит из необходимости полной реализации трехсторонних договоренностей, закрепленных в заявлениях лидеров Азербайджана, Армении и России от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Приоритетные задачи сегодня - запуск процесса делимитации и демаркации азербайджано-армянской границы, а также разблокирование транспортных и экономических связей в регионе. Достижение прогресса на этих направлениях позволит существенно продвинуться в деле нормализации отношений между Баку и Ереваном», - говорится в заявлении министерства.